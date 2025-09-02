Ya se casó con su novia

La actriz Chloë Grace Moretz, de 28 años, se casó con la modelo Kate Harrison, de 34 años, luego de varios años de relación, durante este fin de semana del Día del Trabajo en Estados Unidos.

Ambas confirmaron la feliz noticia con un vistazo a las pruebas de sus respectivos looks de boda para la revista Vogue, que a su vez publicó un video y fotos del especial momento. "Lo que más me emociona, aparte de estar casada, es el momento de la primera mirada", dijo Kate a Vogue sobre la boda y la elección de sus atuendos.