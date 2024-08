Nuevo programa: ´Chiquis, sin filtro´

Chiquis no es novata, pero su más reciente programa "Chiquis, sin filtro" es para la estrella de la música regional mexicana algo diferente.

"Es 95% en español, algo nuevo", dijo en una entrevista reciente por videollamada desde California, a propósito de la docuserie actualmente disponible en el plan premium del servicio de streaming ViX.

"Algo que me encantó de tener las cámaras en mi casa o conmigo es que yo le hablaba a las cámaras, no pretendía que no estaban ahí, eso me encantó; hablarle a ustedes, a la gente que está viendo. Y también no hay nada preparado, a veces en el reality preparábamos ciertas cosas y en esto nada, nada era preparado, todo era mi día a día", contó.

"Chiquis, sin filtro" es un reality muy actual y se le ve, por ejemplo, comenzando los preparativos para su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que se realizará en noviembre. El programa se comenzó a filmar en septiembre del año pasado y es producido por Chiquis.

"De hecho, todavía estamos grabando ciertas cosas", dijo.

Chiquis lo define como un viaje a su pasado y a su vez una presentación de su actualidad en la cual se siente con una confianza mucho mayor en sí misma.

"Me siento muy diferente, ya maduré... Me siento más segura y le perdí el miedo a muchas cosas", dijo. "Esto es lo que está en mi corazón, ése es mi pensamiento y lo voy a decir sin temerle a nadie y es lo que van a poder ver".

El primer capítulo comienza con un grupo de autoayuda para mujeres que han sufrido violencia doméstica o abuso sexual. Chiquis participa en el grupo y da su testimonio.

"Es una parte muy grande del legado de mi mamá, algo que fue muy importante para ella y que ahora es muy importante para mí, porque ella siempre quiso ayudar a las mujeres que sufrieron de abuso y yo quiero hacer lo mismo y también es parte de mi sanación y un tema que voy a estar hablando mucho durante estos 10 episodios" , señaló la hija de la fallecida cantante, Jenni Rivera.

Pero también vemos a Chiquis divertirse con sus amigas comiendo tamales y yendo de compras en México.

"Así soy yo", dijo. "Como talento pensé ´¿lo saco?´ pero como productora pensé ´lo dejo´. Van a ver otro lado de Chiquis, pero no me preocupa, quiero que la gente que va a ver ´Chiquis sin filtro´ me quiera por todo lo que soy".

Chiquis llegará al Auditorio Nacional el 3 de noviembre tras sus exitosas presentaciones en el Lunario y en el festival "Arre" de la Ciudad de México.

"El público mexicano es tan apasionado, lo sentí", dijo la galardonada con dos Latin Grammy. "Ahí es cuando dije: ´de aquí soy, quiero el Auditorio´, y se me logró".

Adelantó que habrá invitados especiales y "muchas sorpresas".

"Todavía tengo que ensayar con la banda porque tengo que agregar muchas canciones", apuntó.