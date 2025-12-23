Chingu Amiga vende tacos en Corea del Sur

La creadora de contenido Suji Kim, mejor conocida por su nombre artístico "Chingu Amiga", continúa mostrando su amor por México y su cultura en redes. En esta ocasión viajó a Corea del Sur para compartir un poco de la gastronomía nacional con el público asiático.

¿Cómo llevó Chingu Amiga la gastronomía mexicana a Corea?

A través de un video en su canal de YouTube, la creadora de contenido compartió esta iniciativa de llevar un poco de México al otro lado del mundo, pues, según palabras de la influencer: "los tacos están de moda". Esta idea pareció confirmarse durante la venta, pues todo se agotó en casi 3 horas.