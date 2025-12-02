¡Con sello propio!

Muchas chicas Disney son grandes artistas en la actualidad. La mayoría dejó atrás a los personajes infantiles e inocentes para ser parte del mundo de los adultos. En general las chicas Disney se destacan en la actuación y la música. Todos quedan sorprendidos porque las artistas ya no se parecen en nada a las niñas que estaban junto a Mickey y sus amigos.

Selena Gómez

Selena Gómez es una de las chicas Disney que cambió radicalmente su apariencia al crecer. Prácticamente nació con una cámara mientras ella cantaba, posaba, desfilaba o actuaba. Alex Russo, personaje en "Wizards of Waverly Place"´ (´Los Magos de Waverly Place´) fue el que la hizo mundialmente conocida.

Tenía solo 14 años cuando filmó la primera temporada. Selena Gómez es hoy una artista completa que se desempeña sin problemas en el cine, la televisión y el mundo de la música.

Miley Cyrus

Otra de las chicas Disney que dejó atrás el mundo de la inocencia es Miley Cyrus. En el año 2006, con solamente 13 años le puso el cuerpo a "Hannah Montana´". La serie fue un éxito inmediato y a las largas horas de grabación se sumaron recitales y presentaciones. Cuando creció, Miley Cyrus hizo un cambio radical en su vida para separarse del personaje y forjar su sello propio.

Hilary Duff

Hilary Duff fue otra de las chicas Disney que tuvo que cambiar su vida para despegarse de su personaje. A los 13 años interpretó a la recordada y amada "Lizzy McGuire". La serie fue un éxito en el mundo y le valió a Hilary el salto al estrellato. Después comenzó una meteórica carrera en el mundo del cine.

Vanessa Hudgens

Vanessa Hudgens saltó a la fama con el personaje de Gabriella en "High School Musical". Esta película que dio la vuelta al mundo y conquistó a grandes y chicos se filmó en el 2006 cuando Vanessa era una adolescente de 17 años. Desde ese momento, la carrera de la actriz no ha parado de trabajar.

Selena Gómez cambió radicalmente su apariencia al crecer.



