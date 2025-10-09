No aprueba ´hate´

Roberto Gómez Fernández aclara que, a pesar de que reprueba la forma en que Florinda Meza fue tratada en redes sociales, tras el estreno de la bioserie "Chespirito: sin querer queriendo", eso no lo obliga a disculparse con la esposa de su padre, debido a que alega que él no incitó el odio ni los comentarios negativos que la actriz ha recibido.

El hijo de Chespirito fue captado en su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahí, medios como "Venga la alegría" le preguntaron, como se ha vuelto costumbre, por Florinda Meza, a quien defendió del odio que ha recibido en redes, durante una reciente entrevista con el periodista Heriberto Murrieta.

Y si bien antes de entablar esa conversación, Gómez Fernández ya había descrito como "diabólico" y "cruel" el trato que la actriz de "El chavo del ocho" recibió; el productor aclaró que no era el caso y que, a pesar de que no aprueba la forma en que la actriz ha sido enjuiciada, también aclaró que él no es el responsable de la forma en que los usuarios proceden a través de sus redes.