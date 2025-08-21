Rare Beauty y Tajín lanzan colaboración de edición limitada

Rare Beauty y Tajín se unen en una colaboración de edición limitada que celebra la cultura, la energía y los momentos que nos unen.

El Cheek & Lip Set está inspirado en el icónico Tajín Clásico y la Salsa Chamoy Tajín, combinando el picante y el dulce en tonos vibrantes y audaces para rostro y labios.

El set incluye:

- Soft Pinch Liquid Blush Chamoy: un rubor líquido marrón rojizo intenso.

- Positive Light Luminizing Lip Gloss Clásico: un brillo labial terracota intenso con destellos cobrizos y dorados.

"Esta colaboración es una celebración de lo que nos hace únicos: nuestra cultura, nuestra energía y los momentos que nos unen. Al igual que Tajn, estos tonos aportan audacia, calidez y una chispa de alegría a cada ocasión", expresó Selena Gómez, fundadora de Rare Beauty.

Como parte de esta asociación, Rare Beauty realizará una donación a la Escuela Nacional de Cerámica, en reconocimiento al trabajo significativo que Tajín realiza con la organización.

El Rare Beauty x Tajín Cheek & Lip Set ya está disponible y promete darle un toque de sabor y diversión al maquillaje cotidiano, fusionando estilo y cultura en cada aplicación.