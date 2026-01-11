Julio César Chávez comparte video en apoyo a Yolanda Andrade

En un emotivo video compartido la tarde del domingo 11 de enero a través de las redes sociales, el excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez reapareció para brindar su respaldo incondicional a la conductora Yolanda Andrade, y desmentir los rumores que circulaban sobre un supuesto deterioro crítico en su salud.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la salud de Yolanda Andrade?

En las imágenes que se pueden ver sobre su encuentro, Chávez abraza a su amiga mientras bromeó sobre su vitalidad. "Hola, amigos de México y de Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. A todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade: aquí está mi amiga, coleando. Está también su mamá, está su hermano, está más cuerda y sana que yo. Estoy muy contento de que esté aquí", expresó el "César del Boxeo" entre algunas carcajadas.

Asimismo, el expugilista solicitó a los medios dejar de "inventar noticias" que alarman innecesariamente al público.

Detalles sobre el video de apoyo de Julio César Chávez

Yolanda Andrade, visiblemente feliz por el momento compartido con Chávez y su familia, envió besos a sus seguidores y reforzó el mensaje. "Muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. No anden mortificando a la gente, por favor", dijo la conductora y actriz. El exboxeador cerró el clip con una frase contundente: "Bendiciones para todos, amigos, para que vean que aquí está sanita y coleando mi querida Yolanda".

Yolanda Andrade continúa su lucha contra la ELA

A pesar de la energía positiva del video, Yolanda Andrade continúa su batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad, el habla y la respiración, generando debilidad muscular.