Siguen de pleito

Aunque el enfrentamiento por el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie terminó casi un año atrás, la expareja continúa en una batalla legal por los viñedos del Château Miraval en Francia, propiedad que adquirieron y donde se casaron en 2014 en una íntima ceremonia.

"People" informó que Brad Pitt demandó a Angelina Jolie por 35 millones de dólares en daños y perjuicios relacionados con la finca que ambos compraron en 2008. El conflicto comenzó cuando Jolie vendió una parte de sus participaciones a un empresario ruso tras su separación.

El 29 de octubre, el equipo legal de Pitt presentó como prueba las comunicaciones entre sus abogados y los de Jolie durante la venta de sus participaciones en 2021. En ese año, la famosa acusó a Pitt de bloquear la venta del viñedo, pero en 2022 Pitt la demandó por haber vendido sus participaciones a Yuri Shefler sin informarle, a pesar de que, según él, existía un acuerdo de no realizar ninguna transacción sin el consentimiento del otro.

CONTRADEMANDA

Por su parte, Jolie contrademandó, argumentando que nunca hubo tal acuerdo y que la venta fue simplemente una manera de cerrar un capítulo doloroso en su vida y la de sus seis hijos.

El problema radica en si realmente existía un acuerdo entre ambos sobre la venta de la propiedad.

En su informe, People también señaló que en 2023, los abogados de Pitt escribieron: "La complejidad de la producción de pruebas recae sobre el señor Pitt, quien está demandando a la señora Jolie por 35 millones de dólares en daños y perjuicios. Por lo tanto, debe asumir la responsabilidad de presentar los documentos que demuestren dichos daños".

Los correos intercambiados entre los abogados de Jolie mencionan que Brad Pitt está buscando una indemnización por los daños causados a las operaciones del viñedo. También se citan las "continuas negativas de Pitt a presentar documentos relacionados con las razones por las cuales necesitaba su acuerdo de confidencialidad de cuatro años, que cubría su mala conducta personal", y subrayan que dichos documentos son "clave para el núcleo de nuestro caso y deben ser presentados".

ELLA NO QUIERE COMPRAR

La defensa de Pitt argumentó que Angelina no estaba dispuesta a comprarle su parte del negocio porque se negaba a firmar el acuerdo de confidencialidad que él le propuso, el cual, según se afirma, estaba diseñado para obligarla a guardar silencio sobre un incidente violento ocurrido en un avión privado en 2016, el cual fue investigado por el FBI.

Recientemente, Jolie ha invocado el privilegio de confidencialidad entre abogado y cliente para negarse a entregar los documentos solicitados, pero los abogados de Pitt consideran que esto constituye una retención indebida de información clave sobre la venta de la propiedad.

ANTE EL JUEZ

El 27 de octubre, los abogados de Pitt retiraron su solicitud de 22 documentos. La próxima audiencia está programada para el 17 de diciembre.