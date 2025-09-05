Charlie Sheen revela sus experiencias sexuales con hombres

Charlie Sheen reveló por primera vez sobre sus experiencias sexuales con hombres en sus memorias "The Book of Sheen" y en el documental Aka Charlie Sheen, que se estrenará el 10 de septiembre en Netflix.

"Le di la vuelta a la tortilla. No voy a huir de mi pasado ni a dejar que me domine", dijo el actor, describiendo la confesión como "liberadora", según People.

El actor, de 60 años, explicó que estas experiencias comenzaron mientras consumía crack y que, en sus momentos de sobriedad, trataba de comprender lo sucedido.

"Ahí nació, o se desató. Y en los momentos en que no consumía crack, intentaba lidiar con eso, asimilarlo -'¿De dónde salió eso?... ¿Por qué pasó eso?'- y finalmente me preguntaba: '¿Y qué?'. ¿Y qué? Algunas cosas fueron raras. Muchas fueron muy divertidas, y la vida continúa", detalló.

Durante esos años, el protagonista de Two and a Half Men contrajo VIH, un secreto que mantuvo hasta 2015 debido a amenazas de personas de su entorno.

"Sé con certeza que nunca lo transmití", afirmó con seguridad.

Con sus proyectos recientes, Charlie Sheen busca asumir su historia sin victimizarse, reconociendo sus errores y los esfuerzos realizados para resarcir a quienes dañó durante su etapa de adicción.

Actualmente lleva un estilo de vida mucho más tranquilo, está soltero desde hace años y ha dedicado gran parte de su tiempo a criar a sus cuatro hijos: Sami y Lola, fruto de su matrimonio con Denise Richards, y los gemelos Bob y Max, de 16 años, hijos de Brooke Mueller.

Aunque su vida romántica ha sido pausada, Sheen aseguró que está "abierto al amor de nuevo, aunque probablemente no al matrimonio".

Este jueves, el actor asistió al estreno de su documental acompañado por Denise Richards, marcando su primer reencuentro en una alfombra roja desde febrero de 2005, un momento que llamó la atención de los medios y fanáticos.