Victoria Kjaer, Miss Universo 2024: Un reinado de inspiración

Por: Agencia Reforma

Noviembre 18, 2024 -

Para su nuevo reinado como Miss Universe 2024, la danesa Victoria Kjaer Theilvig desea inspirar y darle continuidad a los deseos de muchas mujeres en todo el mundo.

"Me paro no sólo como una reina, sino como una persona que quiere inspirar a cualquier persona para decirles que sueñen. No importa por lo que hayan pasado, siempre habrá un mañana.

Ustedes tienen el derecho de continuar. Quiero usar esa plataforma para que me vean como inspiración. Todos tienen voz, y quiero que lo vean de la mejor manera. No se trata de si se sienten bien o mal, se trata de continuar y de hacer lo mejor siempre", fue el primer mensaje que dio la recién coronada reina de belleza en su primera conferencia de prensa.

"Todo esto parece irreal, yo me siento como en un sueño y no quiero despertar sino hasta el próximo año", dijo la belleza rubia de 21 años.

Incluso, Osmel Sousa, especialista en certámenes de belleza, y la propietaria y CEO del concurso, la tailandesa Anne Jakkaphong, elogiaron que la ganadora de este año fue una mujer rubia, quien le da un aire a las Miss Universo de antaño.

"Evolucionamos y están viendo algo distinto. Este año es rubia, una rubia muy hermosa, ¿no querían algo así? Todos estamos encantados", dijo Jakkaphong.

"Y lo que es un hecho es que veremos algo muy lindo de ella en el reinado, viene mucho trabajo y presumir su belleza, porque es una rubia hermosa", señaló Osmel.

Raúl Rocha Cantú, el regiomontano copropietario de Miss Universe, anticipó que habrá algunos cambios en el certamen para las próximas finales, y dio a conocer que hay países candidatos para la sede del 2025, entre los que figuraron India, Costa Rica, España, República Dominicana, Sudáfrica, Argentina y Marruecos.

Además, en la conferencia se dio a conocer que a partir de este año habrá cuatro representantes continentales de Miss Universe, siendo la competidora de Filipinas la que representará a Asia; la de Nigeria (y segunda finalista), a África; la de Perú por América, y la de Finlandia por Europa.

Las cuatro felicitaron a su colega y compañera de certamen, Victoria, quien se mostró muy dispuesta a aprender y darle continuidad al legado Miss Universe, ya que visitará 35 países en los próximos doce meses de su reinado.

"Quiero agradecer, desde el fondo de mi corazón, a los que han creído en mí desde el principio. A la organización por confiar en mí, lo que siempre he soñado se logró. Todo lo haré con amor, estoy tan lista para esto, ha sido el sueño de mi vida y estoy tan emocionada de ser la nueva Miss Universe... muchas gracias", dijo la concursante, que desde que llegó a México fue mencionada como una de las cinco favoritas para ganar.

NO TODO SERÁ DE ENSUEÑO

El trabajo de Victoria como reina de belleza incluye una muy apretada agenda , en la que destacan todo clase de eventos sociales, internacionales y de beneficencias.

como incluye una muy apretada , en la que destacan todo clase de eventos sociales, internacionales y de beneficencias. Mientras dure su reinado, la joven deberá mantener una imagen impecable, libre de escándalos, polémicas y ser su mejor versión en todo momento.

REPRESENTANTE DE DINAMARCA

¿QUIÉN ES VICTORIA KJAER, LA NUEVA MISS UNIVERSO?

Con el escenario de la Arena CDMX como testigo, Miss Universo coronó a su nueva reina, la representante de Dinamarca, Victoria Kjaer.

En una final llena de emociones, Kjaer, de 21 años, logró destacarse entre las 125 participantes, convirtiéndose en la primera mujer danesa en ganar este certamen de belleza.

Pero, ¿quién es la nueva Miss Universo? Originaria de Soborg, Dinamarca, Victoria Kjær Theilvig ha destacado como modelo en varios certámenes de belleza: en 2021 quedó como segunda finalista de Miss Dinamarca y en 2022 representó a su país en Miss Grand International. Sin embargo, su desarrollo profesional va mucho más allá de la industria.

DIGNO DE LA REALEZA

Ser la mujer más bella del mundo no es el único reconocimiento que Victoria Kjaer ganó tras convertirse en Miss Universo 2024, y es que, junto con el título, vienen un sinfín de premios que sólo podrían ser dignos de alguien de la realeza.

ganó tras convertirse en 2024, y es que, junto con el título, vienen un sinfín de premios que sólo podrían ser dignos de alguien de la realeza. Si bien su triunfo llevó a ser la poseedora de la "luz del infinito", la impresionante corona de 18 kilates y valuada en aproximadamente 5.3 millones de dólares (más de 107 millones de pesos), Victoria también recibirá un millonario sueldo (50 mil dólares mensuales) y varios y muy lujosos premios (un lujoso departamento en Nueva York, productos de belleza, un anillo de dos quilates y un reloj de lujo de la marca Bulova).