Green Day abrirá el 60º Super Bowl con ceremonia para jugadores más valiosos

LOS ANGELES — La NFL celebrará el 60 aniversario del Super Bowl con un acto de apertura en su ciudad natal.

Green Day dará inicio al gran juego con una ceremonia inaugural el 8 de febrero en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, anunció la liga el domingo. La actuación celebrará seis décadas de la historia del campeonato, y la banda ayudará a dar la bienvenida a generaciones de MVP (jugadores más valiosos) del Super Bowl al campo.

Se espera que el trío, formado en la Bahía de San Francisco e integrado por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, interprete una selección de sus himnos más conocidos como parte del tributo.

"¡Estamos superemocionados de abrir el Super Bowl 60 justo en nuestro patio trasero!", dijo el vocalista Armstrong. "Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a los MVP que han dado forma al juego y de abrir la noche para los fans de todo el mundo. ¡Divirtámonos! ¡Hagamos ruido!".

¿Qué artistas participarán en la ceremonia del Super Bowl 60?

La ceremonia se transmitirá en vivo a las 3:00 p.m. (2300 GMT) hora del Pacífico por NBC, Telemundo, Peacock y Universo.

"Celebrar 60 años de historia del Super Bowl con Green Day como una banda local, al tiempo que honramos a las leyendas de la NFL que han ayudado a definir este deporte, es una manera increíblemente poderosa de iniciar el Super Bowl LX", dijo Tim Tubito, el director senior de presentación de eventos y juegos de la liga. "Al trabajar junto a NBC Sports para esta ceremonia de apertura, esperamos crear una celebración colectiva para los fanáticos en el estadio y alrededor del mundo".

Detalles sobre la actuación de Green Day en el Super Bowl 60

La ceremonia de apertura tendrá lugar antes del entretenimiento previo al juego, en el cual Charlie Puth interpretará el himno nacional, Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" y Coco Jones ofrecerá "Lift Every Voice and Sing".

Más adelante Bad Bunny se encargará del espectáculo de medio tiempo.