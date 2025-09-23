Apoyado por famosos

En respuesta a la suspensión del presentador de televisión Jimmy Kimmel por parte de ABC la semana pasada, más de 400 artistas, entre ellos Meryl Streep, Tom Hanks, Robert De Niro y Jane Fonda, firmaron una carta abierta de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) criticando duramente la suspensión del comediante.

De acuerdo con el comunicado oficial de ACLU, la carta afirma que los intentos de presionar a artistas, periodistas y otras personas con represalias por sus expresiones "atacan la esencia de lo que significa vivir en un país libre".

ALTO A LA CENSURA

"Nos encontramos ahora en una era McCarthy moderna, enfrentando precisamente el tipo de censura gubernamental de mano dura que nuestra Constitución legítimamente prohíbe", declaró Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU.

"El silenciamiento de Jimmy Kimmel y la presión ejercida sobre los medios de comunicación mediante demandas y amenazas a sus licencias evocan oscuros recuerdos de la década de 1950".

Los firmantes, entre los que destacan Jason Bateman, Jamie Lee Curtis, Maggie Gyllenhaal, Regina King, Julia Louis-Dreyfus, Diego Luna, Lin-Manuel Miranda, Natalie Portman, Olivia Rodrigo y Martin Short, advierten sobre un "momento sombrío para la libertad de expresión en nuestra nación".

Grandes celebridades lo apoyan totalmente.

UNIDOS Y FUERTES

"Sin embargo, debemos recordar que el senador McCarthy fue finalmente deshonrado y neutralizado una vez que los estadounidenses se movilizaron y le plantaron cara. Debemos hacer lo mismo hoy porque, juntos, nuestras voces son más fuertes y, juntos, lucharemos para ser escuchados", añadió Romero en el comunicado.

En la carta abierta sobresalen nombres de destacados actores, comediantes, músicos, escritores y directores unidos por la libertad de expresión y la convicción de que las voces nunca deben ser silenciadas por quienes ostentan el poder.

SILENCIA A SUS CRÍTICOS

"En un intento por silenciar a sus críticos, nuestro gobierno ha recurrido a amenazar el sustento de periodistas, presentadores de programas de entrevistas, artistas, creativos y artistas en general. Esto contradice los valores sobre los que se construyó nuestra nación y que garantiza nuestra Constitución", puntualiza la carta.

ABC suspendió a Jimmy Kimmel después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara con retirarle las licencias de transmisión de sus afiliados si no "tomaban medidas" contra Kimmel por sus comentarios sobre el presidente Trump y Charlie Kirk.

PROTEGEN ENMIENDA

Durante más de 105 años, la ACLU ha defendido la Primera Enmienda como piedra angular de la democracia en EU, "protegiendo el derecho de toda persona a expresarse al garantizar que el gobierno no censure los puntos de vista opuestos".

CANCELA ACTUACIÓN

La cantante Sarah McLachlan anunció que ella y otros músicos decidieron no actuar en el estreno del documental de ABC News, Lilith Fair: Building a Mystery - The Untold Story, planeado para este pasado domingo, en solidaridad con la libertad de expresión en medio de la controversia en torno a la suspensión de Jimmy Kimmel.