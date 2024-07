JO París 2024: La historia del Himno al Amor, que cantó Celine Dion

Oficialmente se inauguraron los Juegos Olímpicos París 2024, donde la ciudad de la luz fue testigo de un show de más de cuatro horas y los ojos del mundo se situaron a los pies del río Sena.

Durante la ceremonia de inauguración, dirigida por Thomas Jolly, se vivieron momentos increíbles en la capital francesa, llenos de historia, música y baile para honrar la presencia de los atletas que durante los próximos días entregarán su máximo esfuerzo para colocarse en el medallero.

Uno de los números más esperados, fue el de la icónica cantante Celine Dion, pues dicha presentación fue su regreso a la música después de superar un padecimiento llamado síndrome de la persona rígida (SPR), a los 56 años.

Céline Marie Claudette Dion fue la encargada de enmarcar con su monumental voz, por segunda vez una inauguración de los Juegos Olímpicos, siendo Atlanta 1996 la primera ceremonia, donde interpretó "The Power on the Dream".

En esta ocasión, la pieza encargada del monumental cierre de la ceremonia en la llamada ciudad del amor, fue "Himno al amor", una canción de la célebre cantante francesa, Edith Piaf, quien trascendió a la historia por su melancólica voz.

La cantante Edith Piaf nació en 1915 y fue conocida como "el gorrión de París". En su trágica carrera musical escribió una de las letras que pasaría a la historia como una pieza que encerró todo el drama del romance en la canción "Hymne a l'amour".

La vida de Piaf fue marcada por el abandono, la pobreza y el desamor; sin embargo, con su arte supo transcribir el panorama de su vida a las letras más prodigiosas, cantándole al amor con un tono melancólico que continúa resonando hasta ahora.

La historia de "Hymne a l'amour", tomó un trágico sentido en 1949 cuando la muerte en un accidente aéreo del reconocido boxeador Marcel Cerdan, una de las parejas sentimentales más importantes para la cantante, la hundiera en una fuerte depresión.

Se dice que Piaf tuvo un concierto un día después del accidente y al interpretar esta canción con el corazón destrozado, se desmayó arriba del escenario al intentar cantar el coro que dice: "Si mueres y te alejas de mí, poco me importa si tú me amas, porque yo moriría también".

Desde 1963, cuando Piaf murió, en su lápida se encuentra escrita la última frase de "Hymne a l'amour": "Dios reúne a los que se aman".

Desde entonces, el "Himno al Amor" de Édith Piaf, además de ser una de sus canciones más reconocidas, se convirtió en el símbolo de una pasión desesperada y un canto de dolor por un amor perdido.