París 2024, Gran regreso

Con la icónica Torre Eiffel como telón de fondo y envuelta en el estruendoso aplauso y los vítores del público, Celine Dion hizo su ansiado regreso a los escenarios durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Luego de cuatro años de ausencia debido a problemas de salud, la cantante volvió a deslumbrar con su elegancia vocal interpretando "Hymne a l´amour". Enfundada en un deslumbrante vestido de Dior, adornado con miles de perlas y más de 500 metros de flecos, la artista canadiense, de ascendencia francesa, se rodeó del resplandor de la ciudad anfitriona.

La intérprete canadiense anunció en 2022 que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una extraña condición que provoca parálisis temporal y fuertes dolores, afectando, también, su potente voz. Esta enfermedad la obligó a frenar sus compromisos profesionales, pero en esta noche especial esos síntomas no se hicieron notar.

Durante la presentación, frente a cientos de personas, Celine se mostró visiblemente conmovida, ya que interactuar con su público era una de las cosas que más anhelaba.

La actuación no sólo simbolizó su regreso a la música, sino también el cumplimiento de un sueño personal: volver a ver la Torre Eiffel, la estructura de hierro más emblemática de la ciudad de las luces.

Desde el diagnóstico de su enfermedad, Dion ha mantenido una actitud de lucha frente al síndrome, sin cura conocida hasta ahora. En los años de perfil bajo, no dejó de prepararse con terapia vocal para este momento. "Tengo esta enfermedad por alguna razón desconocida. A mi modo de ver, tengo dos opciones: o trabajo superduro o se acabó y me quedo en casa. He elegido trabajar con todo mi cuerpo y alma, con un equipo médico. Quiero ser lo mejor que pueda ser. ¡Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel!", compartió en abril de este año con "Vogue".

La interpretación de Dion en la apertura del evento deportivo costó, aproximadamente, 2 millones de dólares, según reportó "TMZ". Se ha invertido una cuantiosa cantidad para asegurar que la cantante esté lo más cómoda posible, cubriendo costos de viajes, barcos, hospedaje y contando con el acompañamiento de su numerosa familia.