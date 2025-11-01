Famosos celebran en Halloween con ingeniosos disfreces

El Halloween 2025 reunió a las celebridades más creativas, que sorprendieron con atuendos que iban desde damas y superhéroes hasta presidentes, combinando humor, glamour y un toque de terror.

El 31 de octubre, algunos famosos asistieron a fiestas como el Beliween, organizada anualmente por la cantante Belinda en México, o la celebración de la modelo Heidi Klum en Nueva York, quien deslumbró con un escalofriante disfraz de Medusa, completo con serpientes móviles en la cabeza, una larga cola escamosa y una lengua animada que completaba el aterrador look.

¿Qué celebridades destacaron en Halloween 2025?

Otros prefirieron festejar en sus países de origen. La cantante Shakira celebró en Colombia junto a sus hijos Milan y Sasha, mientras que el actor Eugenio Derbez disfrutó en Estados Unidos con su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana.

Derbez llamó la atención en redes sociales con su disfraz, que combinaba ironía y crítica hacia el presidente Donald Trump. En Instagram, su atuendo simulaba que iba montado sobre los hombros del mandatario, usándolo como soporte. El actor ha sido crítico de las políticas migratorias de Trump hacia la comunidad latina. Las reacciones fueron mixtas: algunos bromearon sobre la posibilidad de que le retiraran la visa, mientras que otros elogiaron la originalidad del disfraz.

Cabe recordar que no es la primera vez que se usan atuendos con mensaje político en estas fechas: Katy Perry se disfrazó de Hillary Clinton y su entonces pareja Orlando Bloom de Donald Trump.

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio, en cambio, optó por un look completamente distinto, disfrazándose de Jessie, la vaquerita de "Toy Story".





Conocida por su extravagancia, Lady Gaga celebró de manera privada en Barcelona, donde se encuentra por su gira The Mayhem Ball. Eligió un look descrito como la Dama del Jardín del Edén, con un bodysuit corset lleno de flores y una pala como accesorio, posando en un escenario decorado con telarañas rojas y arañas negras.

Justin Bieber, Hailey y su hijo Jack se convirtieron en la familia más divertida de Disney con disfraces inspirados en "Los Increíbles". Los tres posaron con los icónicos trajes rojos y negros con el logo de la "L" en una sesión de fotos publicada en la cuenta de Instagram de Justin.

Shakira disfrutó de Halloween en Colombia, camuflándose en un evento masivo junto a sus hijos y amigos. Se vistió de dama antigua, con vestimenta larga, maquillaje llamativo, antifaz y chongos altos, mientras sus amigos lucieron atuendos similares. Milan se disfrazó de conejo y Sasha de Drácula. "Tricky tricky Halloween en Bogotá", escribió Shak en sus redes.

Paris Hilton celebró con su familia y encarnó a Campanita, la pequeña hada de Peter Pan. Su esposo se disfrazó de Capitán Garfio y sus hijos de Peter Pan y Wendy Darling. Las fotografías, ambientadas en un entorno mágico, encantaron a otros artistas y seguidores.