Festejarán Disneyland Resort con nueva rola

Los Jonas Brothers estrenarán “Celebrate Happy” en el marco del 70 aniversario de Disneyland Resort.

La canción sonará durante las celebraciones planeadas por los parques temáticos, que comenzarán el 16 de mayo y se extenderán durante todo el verano de 2026.

“La celebración del 70 aniversario honrará siete décadas de felicidad y muchos momentos de alegría en proceso”, señaló Disney Parks en un comunicado.

La colaboración de los Jonas Brothers con Disney se da después de 15 años de no trabajar con la empresa con la que saltaron a la fama con cintas como Camp Rock (2008) y Camp Rock 2: The Final Jam (2010).

También tuvieron su documental miniseries Jonas Brothers: Living the Dream en el que se plasma el detrás de cámaras de su gira When You Look Me in the Eyes.