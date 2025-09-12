Lanza set especial de Día de Muertos

Lanza set especial de Día de MuertosCelebra el Día de Muertos con la nueva colección de LEGO que respeta la esencia y simbolismo de esta festividad mexicana.
LEGO ha sorprendido con una nueva colección que fusiona una tradición mexicana con figuras armables para conmemorar el Día de Muertos.
Este set cuenta con dos modelos diferentes en una sola pieza: Calavera LEGO y Altar LEGO. Este es un adorno asombroso y accesible para todas las personas y familias que regularmente coleccionan y arman piezas de Lego.
Como era de esperarse, la figura respeta adecuadamente el simbolismo, los colores y el profundo significado que tiene para los mexicanos.
