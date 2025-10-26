Cazzu opina del comunicado lanzado por Nodal

Para Cazzu, las palabras que Christian Nodal expresó a través de su más reciente comunicado no son más que "un descaro" pues, si bien, no usó la palabra "no" explícitamente, la cantante argentina sugirió que, ni ella ni Inti, han recibido las cantidades millonarias, para la crianza de la menor, como el músico aseveró, entre una de las tantas declaraciones que están contenidas en el documento.

A 12 días de su arribo a México, a propósito de los conciertos que ofreció por su "Latinaje en vivo Tour", Cazzu vuelve a su natal Argentina y, como sucedió a su llegada, fue captada por la prensa a poco de abordar su vuelo.

Como lo suele hacer, la argentina se detuvo para contestar algunas preguntas. Entre ellas, se explayó al compartir qué opinión le mereció el comunicado que su expareja -y padre de su hija- lanzó, sólo a dos días de su llegada a CDMX, en el que afirmaba que algunas declaraciones de Cazzu carecían de veracidad.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El sonorense a través de su abogado -el licenciado César Muñoz- expuso que no ha impedido que Cazzu viaje con Inti, fuera de Argentina; también aseguró que ha dirigido millones de pesos mexicanos para la crianza de su hija, a quien no pudo ver, durante su estancia en nuestro país, presuntamente, porque no habría obtenido respuesta de la cantante.

Fue así que, frente a la prensa que la esperaba en el aeropuerto, Cazzu dijo sentirse atacada, ya que su expareja esperó a que llegase a México, en el marco de su gira de conciertos, para tratar de desacreditarla.

La argentina expresó su deseo de que Nodal enfoque la energía puesta en las descalificaciones a su persona, en buscar un arreglo mutuo por el bien de la hija que comparten. "Primero, me parece un descaro, voy a empezar diciendo eso pero, después, en general, me encantaría que toda esta energía, la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, a ir allá, ir a acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes, que son las que corresponden al futuro de mi hija, la verdad que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento, sobre todo, en el momento que escogieron para hacerlo, qué casualidad".

Con cierta ironía, cuando se le preguntó por los millones de pesos mexicanos que, aparentemente, Nodal le ha proporcionado como pensión, Cazzu indicó que quisiera saber en dónde se encuentran esas cantidades. "Que me digan a dónde fueron, por favor" y más seria, ahondó: "La verdad no quiero caer, sinceramente, toda mi historia está guardada, he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma, por conciliar y Dios sabe, lo sabe el mundo, que he tratado que esto salga de la mejor forma posible y no me gustaría caer en el recurso de todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que no siento que sea justo tener que estarme defendiendo (...), hay gente que se atreve a aseverar cosas que son muy fáciles de comprobar", indicó.

Explicó que, si bien, Nodal tiene razón cuando afirma que no le ha negado que Inti viaje con ella, no ha tenido la disposición de que ese permiso quede documentado de forma legal. "Lo que pasa es que no alcanza con lo que él me lo diga, él me puede decir ´ah, o sea, está bien´, hay que hacer todo un movimiento legal que es muy importante, una cosa es ´sí, sí, dejo que salgas´, pero no es lo mismo que me dé un permiso", aclaró.

Además, se dijo preocupada de que, las diferencias con Nodal, lleven al músico a demandarla pues, todo este tiempo, ha tenido la esperanza de que, eventualmente, lleguen a un acuerdo. "Me angustia porque siento que es algo que, inocentemente, pensé que no iba a suceder, que no lo necesitábamos porque yo me predispuse, de todas las formas posibles, hay solamente una cosa que resolver, que los dos estemos de acuerdo".

Aprovechó para explicar que, pese a como terminó su relación amorosa con el músico, ella no guarda ningún tipo de resentimiento respecto a esa situación, por lo que no comprende porque eso está entorpeciendo el proceso de llegar a una alianza. "Yo no tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más, estoy bien con eso", compartió.

¿Qué aclaraciones hizo Cazzu?

Otra de sus aclaraciones tuvo que ver con el hecho de que Nodal dijo que, cuando su abogado le pidió que le permitiera a ver a Inti, durante su estancia en el país. Cazzu dijo que no accedió, debido a que el cantante cambió de asesor legal, sin ser enterada de ello, por lo que no sabía quiénes estaban comunicándose con ella. "A nosotros se comunicó una persona que no conocíamos, no nos comunicaron que cambiaron de equipo legal, fue algo un poco confuso, pero es muy fácil acceder a Inti, ella compartió tiempo con su familia, es muy fácil encontrarla y acceder a nosotros".

Pese a su inconformidad, la argentina reiteró, como ha hecho en otras ocasiones, su deseo que, con el paso del tiempo, la comunicación con el músico mejore. "Pero bueno, nada... a mi no me queda más que seguir, seguir trabajando y esperar que, en algún momento, se torne mejor para todo el mundo".