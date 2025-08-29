Cazzu enternece a fans con momento de Inti tocando el piano

Cazzu cada vez suma más fans a sus filas, no sólo por el papel que ha tenido dentro de su polémica separación con Christian Nodal, sino por su faceta artística y también por cómo se ha mostrado como mamá de Inti, la bebé que tiene con el cantante de regional mexicano, actual esposo de Ángela Aguilar.

Aunque desde que se separó del mexicano, el rostro de Inti ha estado protegido, es Cazzu quien llega a compartir con sus fans algún momento tierno con su hija nacida el 14 de septiembre de 2023.

Tras su reciente visita a México, donde presentó su libro "Perreo, una revolución", la trapera argentina prometió volver con un gran espectáculo en octubre con su gira "Latinaje", un disco que incluye "Con otra", el tema femenino en YouTube con más de 210 millones vistas, debajo se encuentra "Abracadabra" de la reconocida Lady Gaga.

Cazzu comparte momento musical con su hija Inti

Cazzu está en cuenta regresiva para iniciar su gira mundial que arranca el 13 de septiembre en Argentina, por lo que compartió varias fotos que rodean ese regreso a los escenarios después de debutar como mamá.

Y es precisamente la pequeña Inti quien forma parte de estos momentos de la argentina, la niña aparece tocando un pequeño piano color rosa mientras canta con su tierna voz.

Cazzu ha guardado silencio después de la más reciente entrevista de su ex Nodal en la que asegura que él y Cazzu ya estaban muy mal como pareja, una crisis tras otra, lo que, según él, fue el preámbulo para que comenzara su relación con Ángela Aguilar.