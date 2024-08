¿Cazzu estrena romance?, su supuesto galán lo aclara

La vida sentimental de Cazzu se ha convertido en el centro de atención en los últimos días, esto luego de borrar casi todas las publicaciones de Instagram y saliera a la luz una fotografía en la que se le puede ver junto a un misterioso hombre.

En la imagen, aparece Cazzu con una sonrisa que hace mucho no mostraba y de inmediato surgieron rumores de que el causante de su felicidad era el joven que la acompaña, y que la prensa internacional identificó como Nico Cotton, un productor musical.

Desde entonces, las versiones de que la trapera argentina se estaría dando una nueva oportunidad en el amor han cobrado fuerza; sin embargo, ahora es Cotton -el supuesto galán- quien rompió el silencio para aclarar la relación entre ambos.

En entrevista con el programa "Siéntese quien pueda" el también argentino fue cuestionado por su cercanía a la ex de Nodal; y aunque aseguró que no le toma importancia a los rumores, sí fue tajante al explicar que su relación es estrictamente laboral: "Es puramente trabajo, estamos haciendo el próximo álbum", dijo.

Cotton también señaló que lejos de molestarle, toda esta situación le produce gracia, sobre todo porque no es la primera vez que colaboran, ya que también formó parte de "Nena trampa", el último disco de Cazzu: "Es loco lo que pasa con los medios que de repente inventan cosas, Ne no sabía eso (que los involucraran sentimentalmente), pero obviamente me causa un poco de gracia", agregó.

¿Cazzu dedicará su música a Nodal?

Después de confirmar que Cazzu prepara su regreso a la escena musical, a Nico también se le preguntó sobre si alguno de los nuevos temas de la argentina podría hablar, para bien o para mal, del mexicano; pero el productor se negó a dar detalles al respecto.

"Van a tener que esperar a que salga. No puedo spoilear mucho porque estamos muy contentos (con el disco) y estamos cuidando mucho el material, no se lo mostramos a nadie y hay muy poca gente (involucrada)".

De lo que sí habló, aunque brevemente, es del momento emocional que la trapera vive tras la boda de Nodal y Ángela Aguilar: "La veo muy bien", expresó antes de cortar con la charla.

Por su parte, Cazzu ha mantenido un bajo perfil a pesar de la atención mediática que sigue rodeando su vida. La cantante se alejó de las redes sociales y se ha enfocado en su carrera musical y en su rol como madre, dejando claro que su prioridad es ella y su familia.