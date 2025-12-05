Christian Nodal habría demandado a Cazzu

La relación entre el cantante Christian Nodal y su expareja Cazzu podría estar peor de lo que ambos han dicho públicamente. El mexicano y la argentina, quienes tienen una hija en común de dos años llamada Inti, estarían en medio de un proceso legal después de que el cantante de regional mexicano demandara a la rapera, así lo asegura la periodista Pati Chapoy.

¿Qué motivó la demanda de Christian Nodal a Cazzu?

La conductora de "Ventaneando" afirmó en su programa que el cantante procedió legalmente contra Cazzu por el dinero que la cantante le habría pedido para la manutención de su hija. En la demanda realizada en Jalisco, Nodal asegura haber aportado más de 12 millones de pesos a la madre de su hija en un lapso de 13 meses.

"12 millones de pesos, que Cazzu le dijo que quería uno por mes en efectivo y en su mano para que Hacienda de Argentina no se diera cuenta y ella recibiera el dinero completo", expresó Chapoy.

Detalles sobre la manutención de la hija de Nodal y Cazzu

Chapoy aseguró que la expareja llegó a un acuerdo o Cazzu decidió que ese dinero fuera para "el alimento de su hija". La periodista cuestionó: "La niña tiene dos años, ¿cuánto puede consumir?