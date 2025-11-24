Cazzu molesta con el morbo

La cantante Cazzu no pierde los buenos modales hasta con las preguntas incómodas, como sucedió al ser cuestionada por su encuentro con la también cantante Belinda. Sin embargo, mostró tristeza de darse cuenta de que, el hecho de que hayan sido pareja de la misma persona (Christian Nodal), sea lo que cause tanto interés, sobre todo cuando tiene alcances malsanos.

La argentina hizo un viaje exprés a México, a propósito de que fue reconocida con el título de "Men of the year", otorgado por la revista "GQ", galardón que le fue entregado el pasado jueves 20 de noviembre.





EXPECTATIVA

La presencia de Cazzu en el evento causó gran expectativa pues, así como ella, Belinda también sería premiada con la misma insignia, lo que implicaría que, por primera vez, las cantantes se encontrarían en un mismo recinto.

Cazzu y Belinda posaron juntas frente a las cámaras y, aunque el instante fue casi efímero, las cantantes se dieron un tiempo para intercambiar algunas palabras y mostrar la simpatía que se inspiran una a la otra.

Por ello, cuando miembros de la prensa captaron la presencia de la cantante en el aeropuerto, cuando estaba lista para volver a su natal Argentina, no perdieron la oportunidad de preguntarle si era verdad que, a raíz de su encuentro, lanzaría un dueto con Belinda, el cual dedicarían al ex que comparten en común, Christian Nodal.

La cantante de "Con otra" fue directa al descartar cualquier posibilidad que compongan una canción para el padre de su hija.

"Es una pelotudez, perdón", respondió.

Tras descartar "tiradera" a Nodal también negó que, alguna de las dos, mostrara interés en reunirse para hablar de una colaboración musical futura, pues el tiempo que compartieron fue muy breve.

"No hemos tenido la oportunidad de hablar de eso, estábamos en un evento, más de lo que vieron no pasó", detalló.

Al llegar a Buenos Aires, la cantante ya no hizo ninguna publicación alusiva al momento que compartió con "Beli". En cambio, compartió una fotografía junto a Inti pues, al poco tiempo de llegar a casa, tomó a su pequeña y la llevó a dar un paseo.