Estrena tatuaje dedicado a Inti

Cazzu está de vuelta en Argentina y, como parte de las celebraciones de Halloween, lo primero que hizo al pisar su tierra natal fue tatuarse el nombre de su hija, la pequeña Inti, aunque de una forma muy especial, pues, en el tatuaje, integró también el concepto que la ha llevado a triunfar, como nunca, en la música.

Pero, además de celebrar de la forma clásica, una de las primeras cosas que Cazzu llevó a cabo al llegar a su país, fue la de realizarse un nuevo tatuaje, el que dedicó a Inti.