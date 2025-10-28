Cazzu disfruta con su hija, mientras se viraliza video de Nodal

Cazzu se despidió de México entre aplausos, llenos totales y fuertes declaraciones en contra de su ex y padre de su hija Inti, el cantante Christian Nodal, quien disfruta de éxito en los Palenques y shows junto a su esposa Ángela Aguilar, quien este fin de semana lo acompañó y se lució junto a él cantando y con muestras de cariño.

Sin embargo, en redes pocos celebran ese desbordado amor entre Nodal y Ángela, por el contrario, las críticas persiguen a la pareja, ahora por un video que circula en redes donde el cantante de 26 años está en estado inconveniente al terminar el show que ofreció, al parecer en Monterrey, pues apenas si puede caminar por sí solo.

Esta no es la primera vez que Nodal es captado de esta manera, hace unas semanas ocurrió algo parecido en Jalisco, donde fue visto en estado etílico en pleno concierto.

¿Qué ocurrió?

Cazzu e Inti comparten momento en México. La cantante argentina se dio el tiempo para disfrutar de México junto a su hija Inti, madre e hija aparecen en una foto en una playa, también juntas al parecer previo a uno de los shows de la intérprete de "Con otra".

Inti, nacida en septiembre de 2023 ha sido la razón por la que tanto Cazzu como Nodal han dado declaraciones públicas a los medios, pues mientras ella asegura que Christian no le da la manutención necesaria para la menor, los abogados del cantante afirman que sí lo hace y en cantidades millonarias.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Las declaraciones de Cazzu han generado un debate en redes sociales, donde muchos apoyan su postura, mientras que otros defienden a Nodal. La situación se complica con el reciente estado inconveniente del cantante, lo que ha llevado a que sus seguidores se cuestionen su comportamiento y su capacidad como padre.

La relación entre Cazzu y Nodal ha sido objeto de atención mediática, especialmente desde el nacimiento de Inti. Las acusaciones de manutención y el estado de Nodal han puesto en el centro de la conversación a ambos artistas, quienes deben lidiar con las repercusiones de sus decisiones personales y profesionales.