Cazzu: Mi hija sólo se cría conmigo

En una reciente entrevista para Los 40 Colombia, Cazzu dejó claro que Inti se cría únicamente con ella, y que la música que llena su casa proviene de sus propios gustos y proyecto.

¿Qué música escucha Inti en casa de Cazzu?

Cazzu explicó que, aunque ella produce rap, reguetón y otros géneros dirigidos a adultos, en casa, su hija está principalmente expuesta a la música que ella misma escucha y produce, ya que es quien se encarga de su crianza cotidiana, no Christian Nodal. "La crío yo sola, así que la única música que conoce, y lo único que sabe en cuanto a música, es lo que hace su mamá" y añadió que en su casa suena música infantil: de películas como "Moana" o "Frozen", así como canciones de artistas de contenido apto para niños.

Detalles sobre la demanda de Christian Nodal a Cazzu

Aunque Inti tiene apenas dos años, Cazzu destacó que la pequeña "entiende y comprende todo", por lo que ella y su entorno han comenzado a ser muy cuidadosos con sus palabras y gestos.

El programa "Ventaneando" mostró documentos para confirmar la demanda que interpuso Christian Nodal contra Cazzu pues presuntamente aporta 1 millón de pesos al mes para el cuidado de su hija Inti, pero pide participar en el cuidado de su hija.