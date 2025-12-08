En medio de los rumores sobre tensiones entre Christian Nodal y Cazzu (avivados por la supuesta demanda del cantante por más de 12 millones de pesos destinados a la manutención de la pequeña Inti), la argentina contó una historia de miedo.

No se trató de un nuevo pleito, sino de una experiencia paranormal en un hotel de México. Y claro, la teoría de los fans fue que a la artista "le están haciendo brujería".

En el podcast ´El cartel paranormal´, Cazzu recordó entre risas nerviosas: "Me fui a dormir súper tranquila y, de repente, las cortinas se empezaron a abrir todas". El control estaba lejos; nadie lo tocó. Solo alcanzó a decir: "Tengo miedo".

Al revisar el cuarto, algo más la inquietó: "Había dejado una lucecita prendida y, de repente, estaba todo apagado".

Asustada, escribió a su amigo Titi que la acompañaba en la gira: "¿Ya te dormiste? Creo que vas a tener que venir a dormir conmigo".

Entonces, Titi llegó, rezó con ella y se acostó a su lado para calmarla. Pero el descanso no duró: "Cuando casi nos dormimos... de nuevo", repitió, refiriéndose a las cortinas que se abrían solas.

El último toque paranormal llegó cuando una amiga suya con "poderes locos", le escribió sin aviso: "¿Está todo bien? Yo entonces dije: ¡ayuda!", contó con cara de susto y entre risas nerviosas.

Desde entonces, sus seguidores no paran: que si es una señal, que si alguien le está moviendo energías, que si necesita "pedir a Dios".

Entre la separación mediática, las acusaciones y ahora lo sobrenatural, Cazzu parece estar navegando una tormenta que ya no es solo emocional sino también, según sus fans, espiritual.