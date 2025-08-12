Cazzu presenta en México su libro 'Perreo, Una Revolución'

Cazzu presentó en México su libro "Perreo, Una Revolución", donde analiza y cuestiona la industria musical del genero urbano mientras comparte sus experiencias personales sobre temas como el machismo, la censura, la sororidad y la libertad sexual.

"El feminismo es la forma de vivir de las mujeres que buscamos la igualdad. Bien lo explica el libro de la manera mas simple que se puede explicar. Somos un movimiento de movimiento que buscamos la igualdad de condiciones para todas y todos", dijo Cazzu durante una conferencia de prensa.

Con una mirada feminista, la cantante, de 31 años, reflexiono sobre el arte, la identidad y el empoderamiento femenino, tomando como ejemplo el trabajo de exponentes como Karol G, Anitta, Elena Rose y Tokischa.

"Empezar a percibir el cuerpo es el mayor problema para nosotras. El perreo genera placer cuando lo bailamos y es una palabra para después pensar políticamente para aplicarla en nuestro cuerpo", explicó la intérprete de "Mala Suerte".

El libro fue escrito antes de convertirse en mamá de Inti, por lo que aún no había experimentado otras aristas donde se refleja la misoginia.

"Me alegra que cuando leen mi libro pueden escucharme hablar como lo hago ahora y mas desarrolladamente porque cuando uno escribe se expresa mejor", comentó.

"Perreo, Una Revolucion" surgio de la necesidad de la cantante de expresarse mas alla de la musica y conectar con sus seguidores, pues Julieta Emilia Cazzuchelli -su nombre real- desea que se enfoquen en su arte y no en las polemicas que la rodean.

"También quiero ser misteriosa, super cool y viviendo mi vida, pero soy mujer. Jamás juzgaría a una mujer que solamente quiere hablar a través de la música", concluyó.

Cazzu realizará una firma de autógrafos en el Cine Lindo, FCE Rosario Castellanos, para los primeros 100 fans que adquirieron el libro del 8 al 11 de agosto.

Ademas, regresara a Mexico como parte de su gira Latinaje, con presentaciones el 14 y 15 de octubre en el Auditorio Nacional, el 16 en el Auditorio Telmex de Guadalajara y el 18 en el Auditorio Banamex de Monterrey.