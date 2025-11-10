Revelan las causas de muerte de Ace Frehley, exguitarrista de Kiss

A casi un mes de la partida de Ace Frehley, exguitarrista y miembro fundador de Kiss, ha salido a la luz nueva información sobre su fallecimiento.

Frehley murió el pasado 16 de octubre a los 74 años, noticia que conmocionó al mundo del rock. Los primeros reportes señalaron que el músico había sido hospitalizado semanas antes tras sufrir una hemorragia cerebral que lo mantuvo conectado a un respirador artificial.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Ahora, el condado de Morris, Nueva Jersey, reveló los resultados de los exámenes forenses que se le practicaron y calificó su muerte como accidental. De acuerdo con información publicada por la revista "People", Frehley sufrió un traumatismo craneoencefálico contundente provocado por una fuerte caída. La lesión fue tan seria que terminó por arrebatarle la vida.

El accidente habría ocurrido en el estudio del músico, en septiembre pasado, situación que llevó a su equipo a cancelar los conciertos restantes de su gira de 2025. "Debido a algunos problemas médicos en curso, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de las fechas de su gira", se leía en un mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram.

¿Qué dijeron sus familiares sobre su fallecimiento?

Tras varias semanas en cuidados intensivos, la familia decidió desconectarlo y posteriormente comunicaron su fallecimiento: "Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de poder rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas mientras dejaba este mundo", escribieron en un comunicado dirigido a la revista "Variety".

Ace Frehley, mejor conocido como Spaceman, cofundó Kiss en 1973 junto con Simmons, Stanley y Peter Criss. Dejó la banda en 1982 para iniciar su proyecto como solista Frehley´s Comet, aunque regresó en 1996 para la gira de reunión que duró hasta 2002.

En agosto pasado, fue anunciado como uno de los homenajeados del Kennedy Center 2025, algo que describió como "un sueño hecho realidad".