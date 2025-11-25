Eugenio Derbez transmitía sin saber del deceso de Gabriela Michel

Gabriela Michel, la madre de Aislinn Derbez, falleció. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Un infarto, motivo por lo que la noticia tomó por sorpresa a Eugenio Derbez, tanto así que, mientras él asistía a unos premios a los que fue nominado, su primogénita confirmaba que su mamá había trascendido.

Durante la tarde este lunes, distintos portales de noticias difundieron la nota de la muerte de la madre de Aislinn; tuvieron que pasar horas para que la actriz confirmara, a través de las redes sociales, la partida de su madre, descartando que el motivo de su fallecimiento se tratara de un accidente doméstico.

Aislinn escribió: "Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto; en este momento, necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia y procesar esta despedida desde un lugar de amor".

¿Cuál fue la reacción de Eugenio Derbez?

Antes de que la actriz confirmara la trascendencia de su madre, su padre, Eugenio Derbez, fue una de las fuentes a las que la prensa recurrió para confirmar el trascendido de la muerte de doña Gabriela. Sin embargo, el actor no hizo ningún post alusivo a la pérdida.

En cambio, se encontraba transmitiendo su presencia en los International Emmy Awards -en compañía de Alessandra Rosaldo-, en los que fue nominado, gracias a su desempeño como actor de comedia, por la serie "Y llegaron de noche".

"Estamos en la alfombra roja, a punto de entrar", dijo, enfocando al director de la serie y otros involucrados que asistieron a la gala, que tuvo lugar en el New York Hilton Midtown.

Momentos más tarde, su hija confirmó en redes que su madre había perdido la vida y fue cuestión de poco menos de 12 horas para que el actor, que ha mostrado abiertamente su compatibilidad con su hija mayor, demostrase la solidaridad que experimenta por Aislinn. Esto escribió, junto a una foto donde posa junto a la joven actriz: "Siempre contigo. Te amo, Aislinn Derbez".

¿Qué impacto tuvo la noticia en la familia?

En entrevista con Karla Díaz, Derbez y sus tres hijos mayores -exceptuando a Aitana, la menor-, en "Pinky Promise", tanto José Eduardo como Vadhir reconocieron que, de entre todos los hijos de Derbez, él tenía una marcada preferencia y cercanía con la actriz de "A la mala".

De cualquier manera, la reacción de Eugenio rayó en el hermetismo, pues, a pesar de que su hija ha afirmado que su madre fue "el amor de la vida" del actor, así como él significó el mayor enamoramiento de su madre, la reacción de él fue muy discreta.