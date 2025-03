Alexander Acha comparte cómo dejó los excesos con ayuda de su papá

Alexander Acha vivió una catarsis en el programa "Juego de Voces" al agradecer a su padre, el cantante Emmanuel, por todo su apoyo y amor durante momentos difíciles para él, cuando fue crucial una carta que le escribió su padre y que gracias a ella retomó el camino de lo correcto.

Acha, compartió la emotiva carta que le escribió su papá cuando estaba viviendo momentos de excesos; el intérprete de "Te amo" ha aplaudido siempre la paciencia que tuvo su padre con él, cuando estaba descarrilado, tomando alcohol y comportándose como "todo un junior".

A sus 40 años, con una familia, como padre de familia, y como amante de la música, Alexander enaltece lo que en su momento hizo por él su padre, la carta que le dio aquel día lo hizo reflexionar tanto que retomó el camino que alejó de los excesos.

En "Juego de Voces", Alexander Acha le respondió a su padre Emmanuel una carta que le dio hace muchos años, la carta que el intérprete de "La chica de humo" terminaba con una reflexión que cambió para siempre la vida de Alexander.

"Querido hijo, la bravura es necesaria, es cierto, pero las bestias son más bravas que los hombres. Sin embargo, los hombres las dominan con la inteligencia. Tú, Alex, ¿quieres ser bestia o vas a ser hombre?".

Las palabras de esta carta llegaron cuando Emmanuel ya había agotado el diálogo con su hijo y éste seguía por el mismo mal camino, así que tras leer esta carta, Acha decidió retomar el camino de la responsabilidad, dejar atrás los excesos y seguir con su compromiso con la música.

Alexander Acha y Emmanuel se dieron un emotivo abrazo, lloraron y se agradecieron mutuamente.

Alexander respondió la carta con un mensaje de amor, en medio del llanto le confesó a su papá que con esa la parte final de su carta "noqueó su orgullo para despertar su inteligencia" y como un Merlín "hizo magia".

"Reordenaste mi vida, la hiciste crecer, recordar que mi verdadera pasión era la música, maduré, me aplaudí a mí mismo y descubrí lo que sí era, lo que no era; me hablaste de Dios, y lo más importante, siempre me apoyaste en todas las aventuras que tenía, nunca te dije gracias, pero hoy te lo digo, gracias por esa carta, gracias por esa corrección dolorosa pero llena de amor", expresó Alexander muy conmovido.