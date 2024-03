Está Catalina Middleton 'feliz' y 'saludable', según testigo

Madrid, España.-Catalina Middleton estaría retomando poco a poco la normalidad después de su operación, luego de que este fin de semana se reportara que salió de su residencia de Adelaide Cottage para irse de compras a una de sus tiendas favoritas, un establecimiento agrícola.

Tal y como revela The Sun, la Princesa de Gales se mostró "feliz y relajada" y con un aspecto "saludable".

"Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí. Catalina estaba de compras con Guillermo y se veía feliz y bien. Los niños no estaban con ellos, pero es una buena señal de que estaba lo suficientemente sana como para ir de compras", ha contado un testigo presencial de este plan con el que Middleton ha terminado con los preocupantes rumores sobre su salud y del que por el momento no existen imágenes.

Además de irse de compras, la esposa de Guillermo también habría ido a ver a sus hijos Jorge, Carlota y Luis en una competencia de deportes en el colegio, retomando su rutina y dejando atrás las semanas en las que ha estado de reposo absoluto tras su paso por quirófano, al que sigue rodeando el hermetismo más absoluto aunque en los últimos días se ha especulado con que podría haber sido intervenida de los intestinos.

A pesar de esta inesperada reaparición con su familia, los planes de la Casa Real británica no se han modificado y Catalina estará de baja hasta después de Semana Santa. Todo apunta a que será a partir del 17 de abril, cuando sus pequeños acaban sus vacaciones de Pascua, cuando la Princesa de Gales retome su agenda oficial.

Las especulaciones en torno a la Princesa Catalina surgen tras la intervención abdominal a la que se sometió el pasado 17 de enero, sumado a las especulaciones sobre presuntos problemas en su matrimonio con el Príncipe Guillermo. En los últimos días se ha rumorado que la pareja estaría atravesando una grave crisis, y se apunta a una presunta deslealtad del hijo de Lady Di que habría dejado su relación herida de muerte.

Asimismo se rumorea que la Familia Real británica estaría a punto de resolver las dudas de las últimas semanas con un importante comunicado de prensa que podrían difundir a través de la cadena BBC, aunque se desconoce si la información es sobre la salud del Rey Carlos III, cuyo cáncer sería más grave de lo que se informó en un principio, o sobre Catalina y que su recuperación va por buen camino.