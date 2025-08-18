Jasveen Sangha acepta culpabilidad en caso de muerte de Matthew Perry

El caso por la muerte de Matthew Perry está a punto de llegar a su fin, y es que la última involucrada en su deceso irá a prisión.

Se trata de Jasveen Sangha, conocida como le "Reina de la Ketamina" y quien es señalada de venderle la droga al actor que terminó con su vida.

De acuerdo con información publicada por TMZ, la mujer llegó a un acuerdo con la fiscalía: aceptó declararse culpable de tres cargos por distribución de ketamina, un cargo con distribución con resultado de muerte y uno más de mantenimiento de un local relacionado con drogas.

A cambio de su declaración, las autoridades aceptaron retirar el resto de las acusaciones que pesaban en su contra; aun así, podría pasar más de 60 años tras las rejas.

Perry murió en octubre del 2023. El cuerpo del actor fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa, y la autopsia determinó que como la causa "efectos agudos de la ketamina", una droga controlada que tomaba como parte de una terapia supervisada.

Según las leyes estadounidenses, la pena máxima a la que Sangha podría aspirar es de 65 años; sin embargo, la fiscalía recomendará una sentencia reducida si asume plena responsabilidad por los crímenes.

En los documentos legales, citó el medio, Sangha intentó borrar todos los mensajes que había intercambiado con otro de los acusados y que la ligaban con Perry:

"Los federales dicen que Sangha intentó frenéticamente eliminar los mensajes que envió a un coacusado con respecto a Matthew, incluido uno en el que afirmó que nunca trató directamente con el actor y otro en el que cuestionó cuánto tiempo permanecería la ketamina en su sistema", publicó.