Sigue la disputa

Maribel Guardia asegura que la casa en disputa con su nuera, Imelda Garza-Tuñón está destruida, pues, Joan Sebastian la compró pensando en remodelar algún día, cosa que no llegó a suceder y se le heredó a José Julián Figueroa en ruinas.

La propiedad, así como varias pertenencias tanto del cantante de "Sentimental" y de su descendiente que murió a los 27 años por un infarto al corazón, se encuentran envueltas en un pleito legal que parece no tener fin.

ÚNICO PATRIMONIO

"No tengo nada que ver con esa casa, mi amor, era de Julián, era de mi hijo. porque cuando Joan murió en vida dejó cosas para los hijos, entonces, inmediatamente que murió se la dejó a Julián, pero no tenía patrimonio para invertir porque Joan creo que la compró pensando en algún día remodelarla", dice.

Según Maribel, Joan Sebastian habría adquirido la propiedad y la dejó abandonada por 15 años, haciendo que la construcción se

deteriorara y lo único de valor ahí sea el terreno, mismo que le pertenece a su nieto al ser el heredero universal de José Julián.

TODO PARA SU NIETO

Maribel Guardia aprovechó la alfombra roja de su nueva serie "Cómplices" en la que actúa junto a Laura Flores, Lucía Méndez y Marjorie de Souza para asegurar que el testamento de su hijo es claro y el único heredero es su nieto.

"Si hay un testamento, si no lo tiran, el heredero es el niño, el heredero universal, ahí no hay nadie más, no estoy yo ni hay nadie, Julián dejó como heredero universal a su hijo y todo lo que era de él, es del niño y también lo que le correspondía a su papá es del niño que eso todavía no se reparte", señaló.

¿FIRMAS FALSAS?

Por otra parte, ante las acusaciones de que las firmas en el testamento son falsas, Maribel Guardia confía en las autoridades para esclarecerlo, pues, ahora está en las manos de los peritos dar el dictamen final.

"Eso lo dirán los peritos, porque para eso están y el caso lo están viendo los que lo tienen que ver y ellos son los que dirán", explicó la actriz que parece cansada de las impugnaciones de su nuera.