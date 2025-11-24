Se desprenden de la herencia

Tras las devastaciones de los huracanes Otis y John, "el Paraíso" de Andrés García, la casa de Acapulco del actor ya tiene pintado en sus afueras un cartel de "se vende", por lo que sugieren que su familia, después de más de dos años de su muerte, tomó la decisión de desprenderse de la propiedad.

¿Cuál es la situación actual de la propiedad?

En "Todo para la mujer", Ernesto Buitrón dio a conocer que, durante su visita a la casa de don Andrés, no sólo se percató de la situación de abandono en que se encuentra el terreno, sino del letrero que hay en la entrada del domicilio, el cual sugeriría que se encuentra a la venta.

Sin embargo, ninguno de sus hijos; Andrés Jr. y Leonardo, ni su hermana Sara, como tampoco su viuda, Margarita Portillo, han confirmado o aclarado esta información.

¿Qué daños causaron los huracanes?

El deterioro de la propiedad tuvo lugar con los últimos siniestros que han azotado al puerto de Acapulco; Otis y John, los huracanes ocurridos en 2023 y 2024, respectivamente, como documentó, en su momento, Margarita Portillo.

A don Andrés se le conocen dos propiedades, su castillo, ubicado en el Ajusto, en la Ciudad de México, y "el Paraíso" de Acapulco, una casa de tres pisos, con playa privada incluida, ubicada en Pie de la Cuesta, a la que se mudó, de forma definitiva, cuando la altura de la capital comenzó a afectar su salud.

¿Cuál es el contexto familiar de Andrés García?

Andrés y su familia, incluido sus dos hermanos menores, dejaron República Dominicana, de donde eran originarios, para probar suerte en nuestro país; los García se asentaron en Acapulco. Desde muy pequeño, comenzó a trabajar como lanchero. En esa época, los niños de su edad lo molestaban mucho y, luego de que su padre notase que regresaba golpeado, le enseñó a pelar, lo que lo llevó a convertirse en un joven muy problemático, a tal grado que, mientras vivía, don Andrés aseguró que pasó por todas las cárceles de México.