¿Quién es la rival que enfrentará a Alana Flores en Supernova?

El miércoles 21 de enero se dio a conocer el cartel oficial de Supernova Génesis, un torneo de box amateur en México que se realizará el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México. El evento será transmitido en vivo a través de Netflix, con disponibilidad en más de 190 países.

¿Qué es Supernova Génesis y cuándo se realizará?

Durante la revelación del cartel se confirmaron seis peleas, en las que participarán famosos e influencers. Entre los nombres anunciados se encuentran Ari Geli, Lupita Villalobos, Mario Bautista, Kim Shantal, Aarón Mercury, Alana Flores, Willito y Samadhi Zendejas, quienes formarán parte de los combates programados para esta edición.

Además del componente deportivo, se informó que Carin León estará a cargo de la presentación musical durante la jornada, lo que amplía el formato del evento con un espectáculo en vivo dentro de la Arena Ciudad de México.

Detalles del cartel oficial de Supernova Génesis

Jill Samadhi Zendejas Adriano nació el 27 de diciembre de 1994 en la Ciudad de México. Es actriz e influencer mexicana y comenzó su carrera en 2009 con una participación en la telenovela juvenil Atrévete a Soñar, donde interpretó a Amaya.

Posteriormente, tuvo presencia constante en la televisión mexicana con apariciones en producciones como La Rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y Esperanza del corazón, además de otros proyectos.

Su proyección fuera de México ocurrió en 2017, cuando interpretó a Jenni Rivera en su etapa adolescente en la telenovela de Telemundo Mariposa de barrio. A partir de ese proyecto, participó en series como Enemigo íntimo, Falsa identidad y Rosario Tijeras.

¿Quién es Samadhi Zendejas, participante del torneo?

En el ámbito personal, Samadhi es hermana del influencer Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu, y de la creadora de contenido Dassana Zendejas, quien se dedica a la producción digital y a servicios de estética relacionados con pestañas y cejas.

De forma paralela a su carrera en televisión, mantiene actividad constante en redes sociales, especialmente en Instagram, donde comparte contenido relacionado con su trabajo y su vida diaria, lo que ha ampliado su alcance entre usuarios jóvenes.