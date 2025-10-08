Secretos de Hollywood; La fama les llegó ¡ya maduros!

La industria actoral de Hollywood es conocida por ser una de las más difíciles de incursionar, y más aún si no se tienen contactos dentro de ella y ya no se es tan un joven para desempeñar diferentes roles.

Sin embargo, algunos famosos trabajaron arduamente para pertenecer a la élite de los actores más reconocidos de la historia en Hollywood, se hicieron populares y consiguieron el éxito ya en plena madurez, y superando los 30 años.

GEORGE CLOONEY

El actor no alcanzó el estrellato total hasta casi entrar en los 40 años, antes solo había hecho pequeños papeles en series de televisión y películas. Fue a partir de 1994, con su interpretación del doctor Douglas Ross en la serie “Urgencia”, que llegó el éxito y se convirtió en uno de los mejores actores de Hollywood, además de ser nominado en varias ocasiones a los premios Emmy y al Globo de Oro.

SOFIA VERGARA

La actriz colombiana comenzó su carrera como modelo de marcas en Colombia. Sin embargo, su carrera actoral pasaba desapercibida para la mayoría del público, pues obtuvo papeles pequeños en cintas que tampoco eran tan conocidas. Fue hasta 2009, cuando tenía 37 años, que adicionó para el papel de Gloria Delgado-Pritchett en la serie “ Modern Family ”. Comenzó a ser reconocida como una de las mejores actrices cómicas de la televisión norteamericana y una de las mejor pagadas.

BRYAN CRANSTON

Uno de los actores más queridos hoy en día por el público es Bryan Cranston. Sus actuaciones le han valido el reconocimiento de Hollywood, sin embar go, el actor inició su carrera como extra en películas y comerciales.

Fue hasta sus 44 años cuando obtuvo su primer papel que lo llevó a la fama mundial con la famosa serie “Malcolm in the middle” a través de su papel de Hal Wilkerson y a partir de ese momento obtuvo papeles más reconocidos. Su mayor éxito ha sido protagonizar la serie “Breaking Bad”, el cual lo realizó pasando los 50 y hasta día de hoy es el que le ha otorgado la mayor cantidad de premios, entre ellos el Emmy y los Globos de Oro.

J EREMY RENNER

El actor participó en papeles pequeños en algunas películas como la cinta de terror “28 días después”. Sin embargo, para solventar sus gastos, empezó a trabajar como maquillador de actores en la ciudad de Los Ángeles y esto además le permitió enterarse y presentarse a castings. No fue hasta 2009 que Jeremy Renner, a la edad de 38 años, obtuvo su gran fama con el papel principal en “En tierra hostil” como el sargento William James. Desde entonces, Renner ha protagonizado éxitos en producciones como “Los Vengadores”, “El legado de Bourne” o “Hansel & Gretel, cazavampiros”.

NAOMI WATTS

La actriz australiana, Naomi Watts obtuvo su primer trabajo como modelo, sin embargo, no alcanzó gran fama con ellos, por lo que desistió y comenzó a trabajar en la televisión haciendo algunos comerciales en la pantalla estadounidense. Más tarde participó en algunas películas de bajo perfil y fue hasta sus 32 años cuando la suerte le llegó con su protagónico como Diane Selwyn en la película “Mulholland Drive”. A partir de ese momento se volvió la favorita de muchos directores, y con sus grandes actuaciones ha llegado a estar nominada al Oscar en dos ocasiones.

JESSICA CHASTAIN

. Ganadora del premio Oscar por su papel en la cinta “Los ojos de Tammy Faye”, es una de las actrices más famosas de su generación y una de las más solicitadas de Hollywood. Ha recibido numerosas nominaciones y reconocimientos mundiales por su trabajo, sin embargo, su camino a conseguir lo que es ahora, fue un arduo trabajo de muchos años.

Su carrera no se disparó hasta que no alcanzó los 34 años. Chastain comenzó su carrera con un pequeño papel en la serie “Urgencias”, lo que la impulsó a dar un salto al cine en 2008 y actuar en la película independiente “Jolene” pero, fueron sus papeles en las películas Take Shelter y El árbol de la vida los que le dieron a conocer mundialmente.

HARRISON FORD

El actor no alcanzó la fama hasta sus 35 años. Conoció al director de cine George Lucas en 1972 y trabajó para él en “American Graffiti”, que resultó ser un gran éxito.