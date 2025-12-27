Muestra cómo ha crecido su hijo

Navidad es un buen día para mostrarse en familia, y el cantante Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez aprovecharon la oportunidad para compartir fotos familiares en la que como pocas veces, mostraron lo mucho que ha crecido su hijo León.

En esta Navidad 2025, la pareja, una de las más queridas en redes sociales, compartieron fotos en familia y una en particular en la que Carlos Rivera aparece cargando a León, la foto hizo suspirar a los fans, quienes recordaron una imagen parecida en la que el cantante cargó entre sus brazos a su hijo que entonces era muy pequeño.

"¡Feliz Navidad! Que Dios llene de felicidad cada hogar y cada familia. Que la paz reine en los corazones y la felicidad inunde las almas. ¡Jesús ha nacido!", escribió en el mensaje con el que acompañó dicha fotografía.