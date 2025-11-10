Reconoce el coraje de Carlos Manzo

En los últimos meses, el debate sobre la influencia del crimen organizado en la sociedad mexicana ha cobrado gran relevancia entre el sentir de la población, convirtiéndose en un tema cotidiano y mediático.

Uno de los personajes que sorprendió al abordar este tema fue el comediante regiomontano Adrián Marcelo.

Mediante un mensaje en la plataforma de X, donde reconoce el esfuerzo y el coraje que tuvo Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán, en su lucha por el bienestar de su pueblo y admite que no tendría el valor de tomar las riendas en ese camino. "Yo no tengo los huev**es de Carlos Manzo para salirle a reclamar a quién en verdad creo que es culpable de toda esta descomposición social. Yo quiero vivir. Tengo miedo de que me asesinen", explica.