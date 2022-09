Foco mediático...los dedos del Rey

Desde la muerte de Isabel II, su hijo Carlos, ahora convertido en rey, ha sido foco de la exposición mediática.

Pero lo que ha llamado más la atención, además de algunos arranques de carácter, son sus dedos aparentemente inflamados, que él mismo llamó en una ocasión "dedos de salchicha".

Hasta el momento, la corona británica no se ha pronunciado al respecto y tampoco se tienen registros de que el nuevo rey, de 73 años, tenga algún padecimiento.

Sin embargo, especialistas opinan que ello sí podría ser reflejo de una enfermedad.

NO ES NORMAL

"No es nuevo, ya se había observado en años anteriores, evidentemente no es normal; pero decir eso no necesariamente es que tenga una enfermedad, puede ser que simple y sencillamente tenga manos gordas; sin embargo, llama la atención porque pudiera tener insuficiencia renal, falla en los riñones, el hígado, en el corazón o alguna artritis.

"Los rumores se van a controlar hasta que la corona sea más transparente respecto a su salud", comentó el infectólogo Alejandro Macías.

Si bien hay muchas condiciones que podrían provocar dedos hinchados, algunas son más probables que otras, como un edema o retención de líquidos, así como problemas de artritis o alguna condición inmune.

"El edema es una condición en la que el cuerpo comienza a retener líquidos, usualmente en las piernas y los tobillos, pero también en los dedos u otras extremidades, lo que hace que se hinchen".

ENFERMEDAD CONTROLADA

"Hay que recordar que hay muchas enfermedades que no se quitan, sólo se controlan, lo que parecería su caso, a lo mejor él está controlado, pero presenta estos cambios inflamatorios", detalló Mario Ocampo, reumatólogo e internista del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Los especialistas de la salud coincidieron en que sea cual sea la condición que padezca el rey ya debe estar recibiendo tratamiento, al no ser un problema relativamente nuevo y que no impedirá que realice con normalidad sus actividades como monarca y lleve una vida acorde a su edad.

"Todo depende de la causa. Si lo que tiene son dedos ´de salchicha´, sin ninguna otra alteración, no va a tener problemas", destacó Macías.

"No creo que esto represente una limitante para él ni para sus actividades, el que lo veamos así no quiere decir que no esté tratado o controlado, la verdad podría estar peor", añadió Ocampo.

POSIBLE PADECIMIENTO