Carin León y Kacey Musgraves lanzan "lost in translation"

Carín León estrenó este viernes su nueva canción "Lost in Translation", creada en colaboración con la cantautora estadounidense Kacey Musgraves. El tema narra cómo, a pesar de hablar distintos idiomas, dos personas pueden conectar y comprenderse a través de sentimientos universales, mostrando que la música es un lenguaje que trasciende fronteras. Para adelantar el lanzamiento, los artistas compartieron en redes un video del proceso creativo, mostrando cómo surgió la canción y la complicidad entre ambos durante la composición. Carín escribió en Instagram: "Viene pa´ reventar donde sea... agárrense, que esto apenas empieza".







