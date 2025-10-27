Mancuerna de lujo

Una fusión de sonidos internacionales y raíces mexicanas: Carín León se unió a Bon Jovi en "We Made It Look Easy", su primera colaboración conjunta, donde ambos artistas destacan por igual.

En la producción de la estrella del rock, que celebra la juventud, la amistad y la alegría, el sonorense abre el tema con versos en español, aportando su característico estilo norteño-country, que lo ha posicionado en la escena internacional.

A lo largo de la canción, sus voces se combinan de manera inusual, con una fusión de guitarras norteñas, acordeón y rock.

UNA EDICIÓN LEGENDARIA

"We Made It Look Easy" forma parte de Forever (Legendary Edition), el nuevo disco de Bon Jovi en el que reinterpretará las canciones de su decimosexto álbum de estudio lanzado en junio de 2024.

El proyecto comenzó tras el debut de León en la Sphere de Las Vegas en septiembre de 2026, donde se convirtió en el primer latino en presentarse en el imponente escenario.

Con esta colaboración, Carín León se consolida como el único artista latino en participar en el disco de Jovi, que también cuenta con la participación de artistas internacionales como Avril Lavigne y Robbie Williams.

ORGULLOSO

Mediante un comunicado, Carín León expresó su orgullo por la oportunidad: "La música y el arte siempre han sido muy buenos con nosotros. Estoy agradecido con esta gran colaboración. Me encanta que voces y referentes como el señor Bon Jovi estén volteando a ver a México y sus sonidos".

En sus redes sociales, el intérprete de "Te lo agradezco" también compartió una fotografía con Bon Jovi y añadió: "¿Qué les puedo decir? Estamos como niños chiquitos con esta colaboración".

El disco cuenta con 14 pistas y se lanzó este viernes a través de Island Records. Bon Jovi eligió a Carín León por su estilo único para interpretar.



