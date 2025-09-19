Cardi B está embarazada de su cuarto hijo. Será el primero con su novio Stefon Diggs, el receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra.

La rapera ganadora del premio Grammy reveló la noticia en una entrevista con Gayle King en "CBS Mornings".

"Estoy emocionada. Estoy feliz", le dijo a King. "Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa al estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo este trabajo mientras estoy creando un bebé, mi hombre y yo nos apoyamos mucho mutuamente".