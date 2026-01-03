La Divaza celebra la captura de Maduro tras ataque en Venezuela

La madrugada del 3 de enero, se registraron explosiones en distintas zonas de Caracas, Venezuela. Posteriormente, el presidente Donald Trump dio a conocer la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Detalles sobre el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Por medio de Truth Social, el presidente estadounidense confirmó que ordenó atacar diferentes puntos de Venezuela y anunció su captura.

¿Qué declaró La Divaza sobre la captura de Maduro?

Ante ello, el influencer venezolano "La Divaza" celebró la captura del mandatario venezolano, pues "Venezuela es libre". Por medio de Instagram, el creador de contenido expresó su sorpresa y alivio ante lo ocurrido. "Cayó Maduro! ¡Ay, aquí la gente se va despierta, son las 6 de la mañana! ¡Ay, marica, estoy feliz! ¡Yo salí a correr, cayó Maduro! ¡Marica, cayó Maduro! ¡Dios mío, no puede ser! Donald Trump publicó que cayó Maduro. Yo no pensé estar viva para este momento de pana", expresó el youtuber.

Reacciones en redes sociales tras la captura de Maduro

Aunado a ello, compartió una imagen de la captura de Maduro con la frase: "Venezuela es libre".