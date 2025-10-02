Felices en Madrid

En medio de los rumores de una doble boda en Madrid y Acapulco, Luis Miguel y Paloma Cuevas han demostrado que están muy unidos y felices.

Tanto, que hace unos días fueron captados saliendo de un lujoso restaurante en Madrid, al que fueron a cenar.

Además, el pasado 11 de septiembre festejaron el cumpleaños 53 de la diseñadora de modas en el Four Seasons de la capital española, junto a amigos y familiares.