Escena

Felices en Madrid

En medio de los rumores de una doble boda en Madrid y Acapulco, Luis Miguel y Paloma Cuevas han demostrado que están muy unidos y felices.
  • Por: Agencia Reforma
  • 02 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Felices en Madrid

En medio de los rumores de una doble boda en Madrid y Acapulco, Luis Miguel y Paloma Cuevas han demostrado que están muy unidos y felices.

Tanto, que hace unos días fueron captados saliendo de un lujoso restaurante en Madrid, al que fueron a cenar. 

Además, el pasado 11 de septiembre festejaron el cumpleaños 53 de la diseñadora de modas en el Four Seasons de la capital española, junto a amigos y familiares.

EL MAÑANA RECOMIENDA