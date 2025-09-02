Ingresa a Academia del Aire y el Espacio

La Princesa Leonor ingresó este lunes a la Academia General del Aire y del Espacio en San Javier, Murcia, para recibir su educación como piloto y completar así su formación como futura capitana general de las Fuerzas Armadas.

Será su tercer y último curso tras su paso por la Academia General de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín, marcada por su travesía de seis meses a bordo del buque escuela de la Armada Juan Sebastián Elcano.