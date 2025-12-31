"El Capi" Pérez se convertirá en papá por segunda vez

El conductor Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como "El Capi" Pérez se convertirá en papá en 2026, así lo dio a conocer en redes sociales con un video en el que participa su esposa Itzel Barro y su hijo Vicente.

¿Cómo se enteró Capi Pérez de la llegada de su nuevo bebé?

En mayo de 2024, frente a la Torre Eiffel, en París, la pareja dio la noticia de la llegada de su primer bebé, lo hicieron con unas gorras que decían "Dad" y "Mom".

En esta ocasión, desde la playa, usaron las mismas gorras y sumaron la de "Big brother" a Vicente, quien será el hermano mayor del nuevo integrante de la familia.

Detalles sobre la familia de Capi Pérez y su nuevo integrante

La buena noticia llega después de que Itzel Barro reportara la desaparición de un familiar y pidiera ayuda en redes para que fuera localizada; horas después, sin dar detalles, compartió que su familiar había sido encontrada muerta.

"El Capi" Pérez es uno de los conductores consentidos de TV Azteca, donde trabaja en el matutino "Venga la Alegría" y en el programa nocturno "La Resolana".

Reacciones tras el anuncio de Capi Pérez en redes sociales

La noticia ha generado diversas reacciones entre sus seguidores, quienes han expresado su felicitación y apoyo a la pareja en este nuevo capítulo de sus vidas.