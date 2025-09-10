Se muda a Estados UnidosLa familia de Ed Sheeran, compuesta por su esposa Cherry Seaborn y sus dos hijas, Lyra y Jupiter, se prepara para una nueva vida en Estados Unidos.
El cantautor Ed Sheeran reveló que finalmente sí abandonará Reino Unido para mudarse a Estados Unidos con su familia, al parecer porque varios de sus compromisos de trabajo se encuentran en este país.
De acuerdo con el Daily Mail, el británico habló al respecto en el podcast 2 Johnnies, donde dijo que se marchaba de Suffolk, donde actualmente reside con su esposa Cherry Seaborn y sus dos hijas, Lyra, de 5 años, y Jupiter, de 3.
“Estoy a punto de mudarme a Estados Unidos. Siento que podría ser la única persona que se muda a Estados Unidos. Voy de gira por allí una temporada y tengo familia, así que no puedo ir y venir. Nos vamos a instalar allí”, señaló Sheeran, de 34 años.
