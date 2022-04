Cantante Michelle Maciel denuncia 4 intentos de homicidio

Michelle Maciel, cantante e influencer de Cajeme, denunció en sus redes sociales que ha sido víctima de cuatro intentos de homicidio y las autoridades no hacen nada.

"Así se siente México, lindo y querido México", expresó al mostrar videos de varios vehículos incendiados.

"Imagina que vives en México y tienes cuatro intentos de homicidio y la policía no hace nada.

Desde enero, empezaron estos ataques, primero pensamos que eran fallas del sistema porque el primer ataque fue un carro quemado, fuimos a poner denuncia", narró.

"A las tres o cuatro semanas, compramos otro carro, no duró ni un mes porque lo volvieron a quemar".

Aseguró que han acudido a la policía e interpuesto las denuncias correspondientes, perdiendo hasta seis horas, pero cuando regresa a preguntar por el caso, le dicen que no hay nada registrado y lo que hizo no tiene validez, que no procede.

"Así de cab..na está la inseguridad en México, está muy feo sentir que no tienes para donde hacerte", reprochó.

Maciel dijo que no duerme y tiene ansiedad, que teme por su vida y por su familia.

"Quiero dejar bien claro que tenemos al principal, los principales sospechosos y cualquier cosa que me llegue a pasar a mí o mi familia, deje un video programado para que suba con fotos direcciones, nombres completos y todo lo que se tenga que saber de esa persona".

Agregó que de quien sospecha, tiene antecedentes en la policía.

"Cualquier cosa que me pase a mí o a mi familia no voy a dudar en subir esa información", advirtió.

Hago un llamado al gobierno y las autoridades para que tomen cartas en el asunto, puntualizó Michelle Maciel cantante e influencer en varias plataformas de redes sociales.