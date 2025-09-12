Hospitalizado por neumonía

Hospitalizado por neumoníaJulio Preciado comparte comunicado sobre su hospitalización por problema respiratorio.
La salud de Julio Preciado se ha convertido en tema de preocupación, esto, luego de que el cantante revelara que se encuentra hospitalizado en Mazatlán por un problema respiratorio.
A través de un comunicado, que compartió en sus redes sociales, el intérprete de regional mexicano explicó que está bajo supervisión médica por un cuadro de neumonía leve.
"Les escribo desde el hospital, donde estoy recibiendo atención médica por una leve neumonía derivada del exceso de trabajo", escribió.
