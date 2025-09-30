Me da ansiedad la vida.- Christian Nodal

El cantante Christian Nodal reveló que desde hace más de dos años asiste a terapia y psicoanálisis para enfrentar la ansiedad y los retos emocionales derivados de su vida personal y profesional.

En entrevista con el programa colombiano La Red Caracol, el intérprete de éxitos como "Adiós Amor" y "Botella Tras Botella" compartió su perspectiva sobre cómo la ansiedad puede convertirse en una oportunidad para reflexionar.

"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis, y me ha ayudado un montón, en verdad, me ha ayudado mucho a canalizar y entender muchas cosas de la vida.

"Yo me acuerdo que antes tenía todos los problemas del mundo, pero estaba enfocado en chambear y me valía madre. ¿Cuál depresión? ¿Cuál nada? Me di cuenta de que la ansiedad es un privilegio cuando tienes tiempo para pensar sobre todas las cosas en general la vida, me da ansiedad la vida", dijo Nodal.

El cantante, de 26 años, confesó que, en el pasado, recurría al alcohol para enfrentar sus emociones y que no suele compartir sus sentimientos con facilidad.

"Me emborrachaba y trataba de hablar con mis compas, con mis amigos, que son tres personas a lo mucho Como que a mí me gusta tragarme mis pedos", reveló.

Nodal también abordó la presión de la fama y cómo ha aprendido a enfrentar las críticas en redes sociales, especialmente tras su relación con su esposa Ángela Aguilar.

"Mi abuelo tiene una frase que me gusta mucho: 'déjelos que los repruebe la vida'. Creo que no hay nada como eso, que la vida misma te cobre y te pague las cosas buenas y las cosas malas.

"Yo ya me resigné a que lo que se hable, la mayoría del tiempo, es pura mierda. Son ganas de hablar, joder, y les hace bien económicamente hablar mal de mí, les hace bien, mejor que hablar bien. Hay una parte de resignación", señaló.

Finalmente, el sonorense denunció la manipulación de sus palabras y videos en plataformas como TikTok y mediante inteligencia artificial, generando interpretaciones erróneas de sus declaraciones.

"Hacen videos donde si estoy hablando yo, pero la boca se modula a palabras que la gente quiere poner y mi voz las dice. La gente se deja llevar, no ven si es o no es verdad. O también las imágenes con la cara que hace la IA también", comentó.



